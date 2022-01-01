Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Давиде Феррарио
Давиде Феррарио
Davide Ferrario
О персоне
Фильмография
Давиде Феррарио
Davide Ferrario
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 июня 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Давиде Феррарио
Родился 26 июня 1956 года. Казальмаджоре, Италия.
Развернуть
Фильмография Давиде Феррарио
Луна над Турином
драма
2013, Италия
6.0
Все свободны
мюзикл, комедия
2009, Италия
6.0
После полуночи
мелодрама
2004, Италия
6.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом