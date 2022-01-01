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There's Always Tomorrow

Всегда есть завтра, 1956

1956 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Клиффорд, рабочий на фабрике игрушек, впадает в депрессию — жена перестала замечать его, а дети считают отца ничтожеством. Но все меняется, когда в его жизни появляется Норма.
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 11 июля 1955
Режиссер
Дуглас Сирк
В ролях
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Фред МакМюррэй
Фред МакМюррэй
Джоан Беннетт
Уильям Рейнольдс
Пэт Краули
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Всегда есть завтра 2 постера
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