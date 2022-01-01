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Всегда есть завтра
There's Always Tomorrow
Всегда есть завтра, 1956
1956 / США
7.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
драма
мелодрама
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О фильме
Клиффорд, рабочий на фабрике игрушек, впадает в депрессию — жена перестала замечать его, а дети считают отца ничтожеством. Но все меняется, когда в его жизни появляется Норма.
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
1956
Премьера в мире
11 июля 1955
Режиссер
Дуглас Сирк
В ролях
Барбара Стэнвик
Фред МакМюррэй
Джоан Беннетт
Уильям Рейнольдс
Пэт Краули
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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