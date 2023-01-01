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Ступени супружеской жизни
Climats
Ступени супружеской жизни, 1962
1962 / Франция
6.1
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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драма
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6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1962
Премьера в мире
11 апреля 1962
Возраст
18+
Режиссер
Стеллио Лоренци
В ролях
Марина Влади
Александра Стюарт
Эмманюэль Рива
Мишель Пикколи
Жан-Пьер Марьель
Все актеры и съемочная группа
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