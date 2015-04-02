Наша рецензия

Новый фильм Мэнголда предельно наглядно – и даже, можно сказать, предельно ненаглядно – воплощает вековые чаяния женского сословия, мечту о принце. Или, что почти то же самое, о рыцаре. Без страха и упрека. Героическом, всесильном, умном, ироничном. Могущем всегда позаботиться о даме сердца и расшвырять тонну-другую злодеев. Как две капли воды похожем на Тома Круза, опять же. Собственно, настоящая фамилия главного героя – Knight, что и переводится как «рыцарь». Так…