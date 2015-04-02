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Рыцарь дня Рыцарь дня
Киноафиша Фильмы Рыцарь дня Отзывы о фильме «Рыцарь дня»
Knight and Day Рыцарь дня 2010 / США
8.1 Оцените
130 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Рыцарь дня»

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Наша рецензия

Новый фильм Мэнголда предельно наглядно – и даже, можно сказать, предельно ненаглядно – воплощает вековые чаяния женского сословия, мечту о принце. Или, что почти то же самое, о рыцаре. Без страха и упрека. Героическом, всесильном, умном, ироничном. Могущем всегда позаботиться о даме сердца и расшвырять тонну-другую злодеев. Как две капли воды похожем на Тома Круза, опять же. Собственно, настоящая фамилия главного героя – Knight, что и переводится как «рыцарь». Так…

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limonchik 2 апреля 2015, 12:51
Сходите, не пожалеете
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розочка 2 апреля 2015, 12:51
С удовольствием посмотрела фильм.Круза открыла в новом образе--безукоризненное спокойствие агента,покорил вновь.

Диаз стареет ,но с ролью справилась,лучшая за последнее время.

Легкий фильм,но второй раз посмотрю не скоро.

7/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Шикарный фильмец! Динамика, сюжет. Понравилась Диас - громко смеялись над всеми тупыми шутками:))) Как блондинка ее понимаю:))) В фильме, мне кажется, в принципе высмеяно поведение девушек на фоне крутых пацанов. ;) Но все здорово и весело! Смотреть обязательно! 10 балов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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