Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рыцарь дня Рыцарь дня
Киноафиша Фильмы Рыцарь дня Рыцарь дня, 2010: актеры и роли
Knight and Day Рыцарь дня 2010 / США
8.1 Оцените
127 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Рыцарь дня, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Мэнголд Джеймс Мэнголд James Mangold
В ролях
Том Круз Том Круз Tom Cruise Камерон Диаз Камерон Диаз Cameron Diaz Мэгги Грэйс Мэгги Грэйс Maggie Grace Марк Блукас Марк Блукас Marc Blucas Пол Дано Пол Дано Paul Dano Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Хорди Молья Хорди Молья Jordi Mollà
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Сменил имя и заручился поддержкой звезд шоу-бизнеса: Ургант вернулся на сцену
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Приложение киноафиши