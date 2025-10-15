Постер фильма Шоу группы «Нирванна». Фильм
Шоу группы «Нирванна». Фильм

, 2025
Nirvanna the Band the Show the Movie
Канада / приключения, комедия, фантастика / 18+
Мэтт и Джей — два неразлучных друга из Торонто, которые одержимы идеей выступить в легендарном клубе «Риволи». Проблема в том, что у них нет ни одной написанной песни, и они даже не пытались связаться с администрацией заведения. В ходе реализации своего очередного безумного плана герои случайно совершают путешествие во времени и переносятся в 2008 год. Теперь им нужно не только попасть на сцену, но и найти способ вернуться в свое время, взаимодействуя с молодыми версиями самих себя.

Мэтт Джонсон
Джей МакКэрол
Бен Петри
Ethan Eng
Luke Lalonde
Мэттью Мэхер
Режиссер Мэтт Джонсон
Сценарист Мэтт Джонсон, Джей МакКэрол, Мэттью Миллер, Джаред Рааб, Ивэн Морган, Curt Lobb
Композитор Джей МакКэрол
Страна Канада
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 23 марта 2026
Премьера в мире 15 октября 2025
20 февраля 2026 Австралия M
30 апреля 2026 Израиль
20 февраля 2026 Канада
20 февраля 2026 США R
30 апреля 2026 Сингапур NC16
20 мая 2026 Южная Корея
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $4 376 557
Производство Zapruder Films, Crave, Ontario Creates
Nirvanna the Band the Show the Movie, Nirvanna: The Band - The Show - The Movie, Nirvanna le band, la série, le film, 超拖樂團之我要幹大事啦！

8.1
8 IMDb
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
