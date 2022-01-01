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Кристофер Смит
Кристофер Смит
Christopher Smith
О персоне
Фильмография
Кристофер Смит
Christopher Smith
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Дата рождения
1 июля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Бристоль, Великобритания
Биография Кристофер Смит
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Фильмография Кристофер Смит
Проклятие: Призраки дома Борли
ужасы
2020, Великобритания
6.0
Париж, я убью тебя
ужасы, фэнтези
2018, Германия / Франция
0.0
Обход
триллер
2017, Великобритания / ЮАР
6.0
Достать Санту
семейный, комедия
2014, Великобритания / США
6.0
Черная смерть
2010, Германия / Великобритания
7.0
Треугольник
мистика, триллер, ужасы
2009, Австралия
6.0
Корпоративка
комедия, ужасы
2006, Великобритания / Германия / Венгрия
6.0
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