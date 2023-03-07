Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Город мальчиков
7.7
Киноафиша Фильмы Город мальчиков
7.7

Город мальчиков

, 1938
Boys Town
США / биография, драма, семейный / 18+
Постер фильма Город мальчиков
7.7

О фильме

Фильм представляет собой биографическую драму о жизни пастора Эдварда Дж. Флэнэгэна, который основал приют для обездоленных и трудных подростков, назвал его «Город мальчиков» и посвятил свою жизнь служению этому великому делу. Отец Флэнэгэн считает, что не существует такой вещи, как «плохой мальчик» и проводит свою жизнь, пытаясь это доказать. Он борется с безразличием правовой системы и общества, а зачастую и самих мальчиков, чтобы построить святилище, в котором ребята имеют свое собственное правительство, создают свои собственные правила и сами решают, какое нарушение какого заслуживает наказания. Хотя история во многом вымышлена, она рассказывает о реальном человеке и реальном месте, которое располагалось в штате Небраска.

В ролях

Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Father Flanagan
Микки Руни
Whitey Marsh
Генри Халл
Dave Morris
Лесли Фентон
Dan Farrow
Джин Рейнольдс
Tony Ponessa
Эдвард Норрис
Joe Marsh
Эддисон Ричардс
The Judge
Майнор Уотсон
The Bishop
Джонатан Хейл
John Hargraves
Бобс Уотсон
Pee Wee
Режиссер Норман Таурог
Сценарист Джон Миэн, Дор Шери, Элеанор Гриффин
Композитор Эдвард Уорд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 8 сентября 1938
Дата выхода
22 декабря 1938 Австралия
21 января 1939 Италия
9 сентября 1938 США NR
7 декабря 1938 Франция
12 октября 1939 Япония G
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Boys Town, Des hommes sont nés, Con los brazos abiertos, Teufelskerle, Adespota neiata, Besprizorni, Boys' Town, Com os Braços Abertos, Drengebyen, Fiúk városa, Forja de hombres, Grad dječaka, Han som tänkte med hjärtat, Homens de Amanhã, Jongensstad, Jugend am Abgrund, La città dei ragazzi, Miasto chłopców, Oraşul băieţilor, Shônen no machi, Tulevaisuuden miehiä, Город мальчиков, Градът на момчетата, 少年の町

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 22 голоса
7.2 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  666 В жанре «биография»  23 В жанре «драма»  299 В жанре «семейный»  75 В фильмах США  440 В фильмах 1938 года  7
Обновлено 7 марта 2023

Цитаты

Father Edward J. Flanagan Я знаю, что мать может взяться за плеть и ударить самого жесткого мальчишку на свете, и он забудет об этом, потому что знает — она его любит.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Город мальчиков

Жизнь с отцом
Жизнь с отцом комедия
1947, США
7.0
Олененок
Олененок драма, семейный
1946, США
7.0
Национальный бархат
Национальный бархат драма, семейный, спорт
1944, США
7.0
Юный лорд Фаунтлерой
Юный лорд Фаунтлерой драма, семейный
1936, США
7.0
Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд приключения, драма
1935, США
7.0
Маленькие женщины
Маленькие женщины драма, мелодрама, военный, семейный
1933, США
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше