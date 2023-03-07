Город мальчиков, 1938

Фильм представляет собой биографическую драму о жизни пастора Эдварда Дж. Флэнэгэна, который основал приют для обездоленных и трудных подростков, назвал его «Город мальчиков» и посвятил свою жизнь служению этому великому делу. Отец Флэнэгэн считает, что не существует такой вещи, как «плохой мальчик» и проводит свою жизнь, пытаясь это доказать. Он борется с безразличием правовой системы и общества, а зачастую и самих мальчиков, чтобы построить святилище, в котором ребята имеют свое собственное правительство, создают свои собственные правила и сами решают, какое нарушение какого заслуживает наказания. Хотя история во многом вымышлена, она рассказывает о реальном человеке и реальном месте, которое располагалось в штате Небраска.