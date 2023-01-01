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Город мальчиков Город мальчиков
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Boys Town

Город мальчиков, 1938

1938 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Фильм представляет собой биографическую драму о жизни пастора Эдварда Дж. Флэнэгэна, который основал приют для обездоленных и трудных подростков, назвал его «Город мальчиков» и посвятил свою жизнь служению этому великому делу. Отец Флэнэгэн считает, что не существует такой вещи, как «плохой мальчик» и проводит свою жизнь, пытаясь это доказать. Он борется с безразличием правовой системы и общества, а зачастую и самих мальчиков, чтобы построить святилище, в котором ребята имеют свое собственное правительство, создают свои собственные правила и сами решают, какое нарушение какого заслуживает наказания. Хотя история во многом вымышлена, она рассказывает о реальном человеке и реальном месте, которое располагалось в штате Небраска.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1938
Возраст 12+
Режиссер
Норман Таурог
В ролях
Спенсер Трэйси
Спенсер Трэйси
Микки Руни
Генри Халл
Лесли Фентон
Джин Рейнольдс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Город мальчиков 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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