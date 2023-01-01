Храбрость Лесси, 1946

Девочка Кзтти находит и выхаживает потерявшегося щенка. Со временем собака становится верным другом и незаменимым помощником, но случается беда — колли попадает под машину. Ее доставляют в больницу, а после выздоровления, не найдя хозяев, отправляют в специальный собачий питомник, где готовят собак к военным действиям. Однажды боевой патруль попадает в окружение, им нужно продержаться пока не придет подкрепление. Но как их найдут? Одна надежда на храбрую колли, что она пройдет через линию огня и приведет подмогу.

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