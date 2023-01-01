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Храбрость Лесси Храбрость Лесси
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Courage of Lassie

Храбрость Лесси, 1946

1946 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Девочка Кзтти находит и выхаживает потерявшегося щенка. Со временем собака становится верным другом и незаменимым помощником, но случается беда — колли попадает под машину. Ее доставляют в больницу, а после выздоровления, не найдя хозяев, отправляют в специальный собачий питомник, где готовят собак к военным действиям. Однажды боевой патруль попадает в окружение, им нужно продержаться пока не придет подкрепление. Но как их найдут? Одна надежда на храбрую колли, что она пройдет через линию огня и приведет подмогу.
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1946
Премьера в мире 8 ноября 1946
Возраст 18+
MPAA G
Режиссер
Фред М. Уилкокс
В ролях
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Фрэнк Морган
Том Брэйк
Селена Ройл
Катрин МакЛеод
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Храбрость Лесси 3 постера
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