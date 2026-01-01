Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Сулейманова
Marina Suleymanova
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.5
Узник старой усадьбы
(2014)
5.8
Любовь.RU
(2009)
0.0
Принцесса с севера
(2016)
1
Принцесса с севера
драма, мелодрама
2016, Россия
6.5
Узник старой усадьбы
Uznik Staroi Usadby
мелодрама
2014, Россия
5.8
Любовь.RU
Lyubov.ru
мелодрама
2009, Россия
Смотреть трейлер
