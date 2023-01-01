Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ученик чародея Ученик чародея
Киноафиша Фильмы Ученик чародея Ученик чародея, 2010: актеры и роли
The Sorcerer's Apprentice Ученик чародея 2010 / США
7.9 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ученик чародея, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Тертелтауб Джон Тертелтауб Jon Turteltaub
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Джей Барушель Джей Барушель Jay Baruchel Тереза Палмер Тереза Палмер Teresa Palmer Тоби Кеббелл Тоби Кеббелл Toby Kebbell
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App