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Успехи Гарри Поттера на ниве овладения сердцами и, что в большинстве случаев то же самое, кошельками заставляют боссов крупных студий совершать всё новые и новые подвиги по размножению юношей, обучающихся магии. То есть юноши-то, конечно, всегда готовы к размножению, даже независимо от большой кинополитики, но корпоративный менеджмент Голливуда старается держать руку на пульсе, добиваясь искомого единообразия, так что отличить один проект от другого зачастую и вовсе затруднительно. Впрочем,…