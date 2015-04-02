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Ученик чародея Ученик чародея
Киноафиша Фильмы Ученик чародея Отзывы о фильме «Ученик чародея»
The Sorcerer's Apprentice Ученик чародея 2010 / США
7.9 Оцените
141 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Ученик чародея»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Успехи Гарри Поттера на ниве овладения сердцами и, что в большинстве случаев то же самое, кошельками заставляют боссов крупных студий совершать всё новые и новые подвиги по размножению юношей, обучающихся магии. То есть юноши-то, конечно, всегда готовы к размножению, даже независимо от большой кинополитики, но корпоративный менеджмент Голливуда старается держать руку на пульсе, добиваясь искомого единообразия, так что отличить один проект от другого зачастую и вовсе затруднительно. Впрочем,…

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мускулатура 2 апреля 2015, 12:51
А ЧЁ ТЕ В КЕЙДЖЕ НЕ НРАВИТЬСЯ ? ВРОДЕ НОРМ И ИГРАЕТ ХОРОШО!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андариель 2 апреля 2015, 12:51
А я не смотря на эти эти отзывы пойду на этот фильм. Хотя, если он будет как Перси Джексон, то я буду разочарована✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
D1aborn 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (ondutytoday, 15/07/2010 - 12:36:30):фильм с николасом кейджем по определению хорошим быть не может

Ооочень уж субъективное мнение✊ , не забывай в таких случаях добавлять - имхо.

Лично мне многие фильмы с его участием нравятся. В выходные обязательно иду на этот фильм. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Cymepku 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ondutytoday, 15/07/2010 - 12:36:30):фильм с николасом кейджем по определению хорошим быть не может

мдя, сказал как отрезал... Даже странно наблюдать такое больше лобби ненавистников неплохого актера.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Графиня_Предвидящая 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
а мне понравился фильм. легкий, позитивный..там даже отрицательные персонажи довольно-таки забавные )) а маг 777 ступени - ни в одной rpg таких нет))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сама задумка, мож, и не плоха, но второй раз не посмотришь. Из плюсов - Кейдж (мне казалось, что парень его раздражал не по сюжету фильма, а в принципе) и Моника, из больших минусов - сын мистера Бина, ужассссно раздражал, более бесячего главного героя сложно представить, кабы он еще не был так похож на психически не здорового, может, и хорошо - гений все-таки. Но выражение его лица не вызывает доверие - как его можно было сделать миссией? Это уже для постановок в дурдоме.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ziма 2 апреля 2015, 12:51
))))))))

Мне тоже фильм очень понравился))))))

Сначала думала, что ученика какого-то выбрали на роль не очень..но он очень быстро мне понравился...✊



ветеран

ешё про джедаев была отменная шутка



полностью согласна....шутка прикольная





Вобщем выходила из кинозала с улыбкой на лице)))))))))



Обязательно посмотрите)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Вполне хороший фильм для данного жанра...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ROCKER 2 апреля 2015, 12:51
КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ И ЕЩЁ ПЕРСИ ДЖЕКСОН КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ ЕСЛИ БРУКХАМЕР СРАЗУ ЯСНО КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ КОРОЧЕ ЧЕТО МНОГО РАЗ Я НАПИСАЛ КЛАССНЫЙ ФИЛЬМ НУ ПОФИК
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Catherine 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SEXMONACH, 19/07/2010 - 23:45:02):

Re: Ученик чародея (19 июля 2010 23:45:02)

Не понравилось, что ученик Кейджа имбицил с вечно откртым ртом и оттопыренными по ослиному губами.

согласна на 100%)) Можно посмотреть только на Кейджа, образ ему очень к лицу. Но по сюжету, эффектам и шуткам фильм слабоват. Один раз посмотреть можно, но не более...Из плюсов это Кейдж и песня Secrets))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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