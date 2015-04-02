Успехи Гарри Поттера на ниве овладения сердцами и, что в большинстве случаев то же самое, кошельками заставляют боссов крупных студий совершать всё новые и новые подвиги по размножению юношей, обучающихся магии. То есть юноши-то, конечно, всегда готовы к размножению, даже независимо от большой кинополитики, но корпоративный менеджмент Голливуда старается держать руку на пульсе, добиваясь искомого единообразия, так что отличить один проект от другого зачастую и вовсе затруднительно. Впрочем,…
Ооочень уж субъективное мнение✊ , не забывай в таких случаях добавлять - имхо.
Лично мне многие фильмы с его участием нравятся. В выходные обязательно иду на этот фильм. ✊
мдя, сказал как отрезал... Даже странно наблюдать такое больше лобби ненавистников неплохого актера.
Мне тоже фильм очень понравился))))))
Сначала думала, что ученика какого-то выбрали на роль не очень..но он очень быстро мне понравился...✊
ветеран
ешё про джедаев была отменная шутка
полностью согласна....шутка прикольная
Вобщем выходила из кинозала с улыбкой на лице)))))))))
Обязательно посмотрите)✊
Re: Ученик чародея (19 июля 2010 23:45:02)
Не понравилось, что ученик Кейджа имбицил с вечно откртым ртом и оттопыренными по ослиному губами.
согласна на 100%)) Можно посмотреть только на Кейджа, образ ему очень к лицу. Но по сюжету, эффектам и шуткам фильм слабоват. Один раз посмотреть можно, но не более...Из плюсов это Кейдж и песня Secrets))
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