Киноафиша Фильмы Жить Награды и номинации фильма Жить

Награды и номинации фильма Жить 1952

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actor
Номинант
Берлинале 1954 Берлинале 1954
Специальный приз Сената Берлина
Победитель
Соревнование
Номинант
