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Нобуо Канэко
Nobuo Kaneko
Киноафиша
Персоны
Нобуо Канэко
Нобуо Канэко
Nobuo Kaneko
Дата рождения
27 марта 1923
Возраст
71 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
20 января 1995
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.6
Жить
(1952)
7.7
Стон горы
(1954)
7.3
Молодость зверя
(1963)
Фильмография Нобуо Канэко
6.8
Красный платочек
Akai hankachi
боевик
1964, Япония
7.3
Молодость зверя
Yajû no seishun
боевик, криминал, детектив
1963, Япония
7.7
Стон горы
Yama no oto
драма
1954, Япония
8.6
Жить
Ikiru
драма
1952, Япония
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