Горшочек с золотом: История жизни Шэйна Макговэна, 2020

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о выходе в прокат О фильме Взгляд на жизнь ирландского певца, автора песен и фронтмена группы The Pogues Шэйна Макговэна. Развернуть 7.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 2 часа 4 минуты Год выпуска 2020 Возраст 16+ Режиссер Джульен Темпл Все актеры и съемочная группа 2 постера

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