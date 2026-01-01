Оповещения от Киноафиши
Маргарет Разерфорд
Margaret Rutherford
Margaret Rutherford
Дата рождения
11 мая 1892
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
22 мая 1972
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Полуночные колокола
(1965)
7.4
Как важно быть серьезным
(1952)
7.4
В 16.50 из Паддингтона
(1961)
Фильмография Маргарет Разерфорд
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
1967
1965
1964
1963
1961
1952
Все
8
Фильмы
8
Актер
8
5.6
Графиня из Гонконга
A Countess from Hong Kong
мелодрама, комедия
1967, Великобритания / США
7.7
Полуночные колокола
Campanadas a medianoche
драма, военный, комедия
1965, Франция / Испания / Швейцария
7.1
Самое жуткое убийство
Murder Most Foul
триллер, драма, комедия, криминал
1964, Великобритания
7
Эй, убийство!
Murder Ahoy
комедия, криминал, драма
1964, Великобритания
6.3
Очень важные персоны
The V.I.P.s
драма
1963, Великобритания
7.3
После похорон
Murder at the Gallop
триллер, драма, комедия, криминал, детектив
1963, Великобритания
7.4
В 16.50 из Паддингтона
Murder She Said
комедия, криминал, драма
1961, Великобритания
7.4
Как важно быть серьезным
The Importance of Being Earnest
драма, комедия
1952, Великобритания
