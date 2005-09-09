Max Raphael Я хочу, чтобы ты понял, что произойдет дальше. Шок пройдет, и его заменит сокрушительная скорбь. Со временем ты смиришься с тем, что сделал, и будешь просто очень-очень грустить. И эта грусть останется с тобой на всю жизнь.