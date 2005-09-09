6.4
6.4

Безумие

, 2005
Asylum
Великобритания, Ирландия / драма, мелодрама, триллер / 18+
О фильме

Действие фильма происходит в Англии 50-х годов. Жена главного врача сумасшедшего дома влюбляется в одного из пациентов. Их чувства, как весенняя гроза, не разбирают дорог, превращаясь в ураган любви и страстей… Никто не знает, что там, за поворотом больничного коридора — любовь или бездна?

В ролях

Наташа Ричардсон
Хью Бонневилль
Гас Льюис
Иэн МакКеллен
Джосс Экленд
Ванда Вентхам
Режиссер Дэвид Маккензи
Сценарист Патрик Макграт, Патрик Марбер, Chrysanthy Balis
Композитор Марк Манчина
Детали фильма

Страна Великобритания / Ирландия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 9 сентября 2005
Премьера в мире 9 сентября 2005
Дата выхода
3 ноября 2005 Россия 16+
15 июня 2007 Италия
3 ноября 2005 Казахстан
9 сентября 2005 США
3 ноября 2005 Украина
15 июня 2007 Франция TP
11 октября 2007 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $2 788 033
Производство Paramount Classics, Seven Arts Productions, Samson Films
Другие названия
Asylum, A Casa da Loucura, Asylum: Entre la pasión y la demencia, Azil, Follia, L'asile, Obłąkana miłość, Obsesión, Paixão sem Limites, Pasiune de ospiciu, Stellas Versuchung, Tımarhane, Ústav, Vangitut, Παράνομο πάθος, Безумие, Пагубна страст, アサイラム/閉鎖病棟, 爱欲痴狂

6.4
6.1 IMDb

Цитаты

Max Raphael Я хочу, чтобы ты понял, что произойдет дальше. Шок пройдет, и его заменит сокрушительная скорбь. Со временем ты смиришься с тем, что сделал, и будешь просто очень-очень грустить. И эта грусть останется с тобой на всю жизнь.

