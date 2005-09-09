Действие фильма происходит в Англии 50-х годов. Жена главного врача сумасшедшего дома влюбляется в одного из пациентов. Их чувства, как весенняя гроза, не разбирают дорог, превращаясь в ураган любви и страстей… Никто не знает, что там, за поворотом больничного коридора — любовь или бездна?
ПроизводствоParamount Classics, Seven Arts Productions, Samson Films
Другие названия
Asylum, A Casa da Loucura, Asylum: Entre la pasión y la demencia, Azil, Follia, L'asile, Obłąkana miłość, Obsesión, Paixão sem Limites, Pasiune de ospiciu, Stellas Versuchung, Tımarhane, Ústav, Vangitut, Παράνομο πάθος, Безумие, Пагубна страст, アサイラム/閉鎖病棟, 爱欲痴狂
6.4
6.1IMDb
Max RaphaelЯ хочу, чтобы ты понял, что произойдет дальше. Шок пройдет, и его заменит сокрушительная скорбь. Со временем ты смиришься с тем, что сделал, и будешь просто очень-очень грустить. И эта грусть останется с тобой на всю жизнь.
