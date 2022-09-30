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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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6.3
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Фильмы
Storm
6.3
Storm
, 2022
Storm
Норвегия / драма, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
6.3
В ролях
Эни Даль Торп
Elin
Элла Марен Альфсвог Йоргенсен
Storm
Энн Скумсволл
Като Скимтен Сторенген
Эйвинд Брандтсег
Policeman Asbjørn Henriksen
Аксель Обер
Jacob Holt Eriksen
Моду Ба
Teacher
Tamina Ali
Mor til Kassim
Бернхард Арно
Hallvard
Tarald Buran-Kjersland
Ulrik Holt Eriksen
Stine Fevik
Anniken
Ashar Khan
Kassim
Режиссер
Эрика Кальмейер
Сценарист
Йохан Фастинг
,
Тея Эствольд
Композитор
Уно Хелмерссон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Норвегия
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 сентября 2022
Дата выхода
30 сентября 2022
Норвегия
Бюджет
21 000 000 NOK
Сборы в мире
$38 161
Производство
Paradox
Другие названия
Storm, Un Terrible Secreto
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Обновлено 11 июня 2024
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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