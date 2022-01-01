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Адам Брукс
Адам Брукс
Adam Brooks
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Адам Брукс
Adam Brooks
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Дата рождения
3 сентября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Адам Брукс
Сценарист, актер, режиссер. Родился 3 сентября 1956 года, Торонто, Онтарио, Канада.
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Фильмография Адам Брукс
Монтажёр
детектив, ужасы, комедия
2014, Канада
6.0
День отца
боевик, ужасы, комедия
2011, США / Канада
5.0
Будь что будет
комедия, мелодрама
2009, США / Франция
7.0
Да, нет, наверное
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
Невидимый цирк
драма
2001, США
6.0
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