Песня о счастье, 1934

Жанр: мелодрама В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.1 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 28 минут Год выпуска 1934 Премьера в России 1 апреля 1934 Премьера в мире 1 апреля 1934 Режиссер Марк Донской В ролях Борис Тенин Борис Чирков Янина Жеймо Владимир Гардин Николай Мичурин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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