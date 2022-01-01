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Песня о счастье
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Песня о счастье, 1934

1934 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1934
Премьера в России 1 апреля 1934
Премьера в мире 1 апреля 1934
Режиссер
Марк Донской
В ролях
Борис Тенин
Борис Тенин
Борис Чирков
Борис Чирков
Янина Жеймо
Владимир Гардин
Николай Мичурин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Песня о счастье 1 постер
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