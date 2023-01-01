Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сквозь время" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сердца Сердца
Киноафиша Фильмы Сердца Сердца, 2006: актеры и роли
Coeurs Сердца 2006 / Франция / Италия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Сердца, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ален Рене Ален Рене Alain Resnais
В ролях
Сабин Азема Сабин Азема Sabine Azema Андре Дюссолье Андре Дюссолье Andre Dussollier Пьер Ардити Пьер Ардити Pierre Arditi Лаура Моранте Лаура Моранте Laura Morante Изабель Карре Изабель Карре Isabelle Carré Клод Риш Клод Риш Claude Rich Франсуаз Жийар Энн Кесслер Anne Kessler Роже Мольен Флоранс Мюллер Флоранс Мюллер Florence Muller Мишель Вюйермоз Мишель Вюйермоз Michel Vuillermoz Ламбер Вильсон Ламбер Вильсон Lambert Wilson
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше