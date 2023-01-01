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Сердца
Сердца, 2006: актеры и роли
Coeurs
Сердца
2006 / Франция / Италия
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Сердца, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ален Рене
Alain Resnais
В ролях
Сабин Азема
Sabine Azema
Андре Дюссолье
Andre Dussollier
Пьер Ардити
Pierre Arditi
Лаура Моранте
Laura Morante
Изабель Карре
Isabelle Carré
Клод Риш
Claude Rich
Франсуаз Жийар
Энн Кесслер
Anne Kessler
Роже Мольен
Флоранс Мюллер
Florence Muller
Мишель Вюйермоз
Michel Vuillermoz
Ламбер Вильсон
Lambert Wilson
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Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
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