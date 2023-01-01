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Нити
Киноафиша Фильмы Нити Нити, 2004: актеры и роли
Strings Нити 2004 / Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Нити, 2004: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Андерс Рённов Кларлунд Андерс Рённов Кларлунд Anders Rønnow Klarlund
В ролях
Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Катрин МакКормак Катрин МакКормак Catherine McCormack Джулиан Гловер Джулиан Гловер Julian Glover Дерек Джекоби Дерек Джекоби Derek Jacobi Иэн Харт Иэн Харт Ian Hart Клер Скиннер Claire Skinner
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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