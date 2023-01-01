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В петле
Награды и номинации фильма В петле
In the Loop
В петле
2009 / Великобритания
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7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма В петле
Вся информация о фильме
Оскар 2010
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2010
Лучший адаптированный сценарий
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Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
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