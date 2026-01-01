Витторио по прозвищу Аккаттоне — типичный бездельник с задворок Италии. Его отношения с женщинами носят паразитический характер: они готовы для него на все, он же пользуется этим, не давая ничего взамен. После того, как его подруга Маддалена оказалась в тюрьме, отчасти по его вине, Аккатоне идет к своей бывшей жене, которую когда-то бросил с детьми, но отец женщины проклинает, а ее брат избивает Аккаттоне. Вынужденный спасаться бегством, превратившийся в истерзанного, голодающего бродягу, он влюбляется в добродетельную Стеллу, но не может избавиться от своей привычки пользоваться женской добротой…
СтранаИталия
Продолжительность2 часа 0 минут
Год выпуска1961
Премьера в мире31 августа 1961
Дата выхода
17 июня 1963
Германия
24 ноября 1961
Италия
26 марта 2012
Нидерланды
31 августа 1961
США
28 июня 1962
Франция
Сборы в мире$2 865
ПроизводствоArco Film, Cino del Duca
Другие названия
Accattone, Accattone, un muchacho de Roma, Snyltaren, Аккаттоне, A csóró, Accattone - Desajuste Social, Accattone - Wer nie sein Brot mit Tränen aß, Akatonė, Dilenci, Luderkarlen Accattone, Pummi, Snylteren, The Procurer, The Scrounger, Włóczykij, Ακατόνε, アッカトーネ, 乞丐