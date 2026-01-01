Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Аккаттоне
1 постер
Киноафиша Фильмы Аккаттоне

Аккаттоне

Accattone 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Витторио по прозвищу Аккаттоне — типичный бездельник с задворок Италии. Его отношения с женщинами носят паразитический характер: они готовы для него на все, он же пользуется этим, не давая ничего взамен. После того, как его подруга Маддалена оказалась в тюрьме, отчасти по его вине, Аккатоне идет к своей бывшей жене, которую когда-то бросил с детьми, но отец женщины проклинает, а ее брат избивает Аккаттоне. Вынужденный спасаться бегством, превратившийся в истерзанного, голодающего бродягу, он влюбляется в добродетельную Стеллу, но не может избавиться от своей привычки пользоваться женской добротой…
Страна Италия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 31 августа 1961
Дата выхода
17 июня 1963 Германия
24 ноября 1961 Италия
26 марта 2012 Нидерланды
31 августа 1961 США
28 июня 1962 Франция
Сборы в мире $2 865
Производство Arco Film, Cino del Duca
Другие названия
Accattone, Accattone, un muchacho de Roma, Snyltaren, Аккаттоне, A csóró, Accattone - Desajuste Social, Accattone - Wer nie sein Brot mit Tränen aß, Akatonė, Dilenci, Luderkarlen Accattone, Pummi, Snylteren, The Procurer, The Scrounger, Włóczykij, Ακατόνε, アッカトーネ, 乞丐
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини
Пьер Паоло Пазолини
В ролях
Франко Читти
Франка Пасут
Сильвана Корсини
Паола Гвиди
Адриана Асти
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Аккаттоне
Мама Рома 7.9
Мама Рома (1962)
Царь Эдип 7.3
Царь Эдип (1967)
Свинарник 6.7
Свинарник (1969)
Евангелие от Матфея 7.7
Евангелие от Матфея (1964)
Медея 7.2
Медея (1970)
Декамерон 7.0
Декамерон (1971)
Кентерберийские рассказы 6.4
Кентерберийские рассказы (1971)
Евангелие от Маттеи 7.2
Евангелие от Маттеи (2016)
Цветок 1001 ночи 6.7
Цветок 1001 ночи (1974)
Теорема 7.1
Теорема (1968)
Сало, или 120 дней Содома 5.9
Сало, или 120 дней Содома (1975)
Ведьмы 6.0
Ведьмы (1967)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше