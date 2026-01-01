Витторио по прозвищу Аккаттоне — типичный бездельник с задворок Италии. Его отношения с женщинами носят паразитический характер: они готовы для него на все, он же пользуется этим, не давая ничего взамен. После того, как его подруга Маддалена оказалась в тюрьме, отчасти по его вине, Аккатоне идет к своей бывшей жене, которую когда-то бросил с детьми, но отец женщины проклинает, а ее брат избивает Аккаттоне. Вынужденный спасаться бегством, превратившийся в истерзанного, голодающего бродягу, он влюбляется в добродетельную Стеллу, но не может избавиться от своей привычки пользоваться женской добротой…

