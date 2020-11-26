Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Леонид Попов
Leonid Popov
Киноафиша
Персоны
Леонид Попов
Леонид Попов
Leonid Popov
Дата рождения
25 сентября 1938
Возраст
82 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
26 ноября 2020
Место рождения
Полтавская область, Украина
Популярные фильмы
7.0
Земля Санникова
(1973)
Билеты
Фильмография Леонид Попов
7
Земля Санникова
Zemlya Sannikova
приключения
1973, СССР
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