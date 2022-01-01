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Ирма Витовская
Ирма Витовская
О персоне
Фильмография
Ирма Витовская
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Дата рождения
30 декабря 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ивано-Франковск, СССР (Украина)
Рост
162 см
Биография Ирмы Витовской
Родилась 30 декабря 1974 года. Ивано-Франковск, СССР (Украина).
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Фильмография Ирмы Витовской
Личный интерес
мелодрама
2015, Украина
5.0
Бабай
приключения, комедия, семейный, фэнтези, анимация
2014, Украина
5.0
Каминный гость
мелодрама
2013, Россия
6.0
Папа напрокат
комедия
2008, Россия / Украина
6.0
Доченька моя
мелодрама
2008, Украина
5.0
Колье для снежной бабы
мелодрама
2007, Украина
6.0
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