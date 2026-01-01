Меню
Награды и номинации фильма Остаться в живых 1983

Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучшая песня
Номинант
Золотая малина 1984 Золотая малина 1984
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
