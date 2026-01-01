Меню
Киноафиша
Фильмы
Остаться в живых
Награды и номинации фильма Остаться в живых
Награды и номинации фильма Остаться в живых 1983
Золотой глобус 1984
Лучшая песня
Номинант
Золотая малина 1984
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
