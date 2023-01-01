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Манускрипт ниндзя Манускрипт ниндзя
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Jûbê ninpûchô

Манускрипт ниндзя, 1993

1993 / Япония
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

В провинции Ямасиро неожиданно начинается эпидемия чумы. Все жители бегут оттуда, а глава одного из соседних самурайских кланов, клана Мотидзукэ, отправляет на разведку в эти места подчиняющиеся ему остатки клана ниндзя Кога. Однако какие-то странные существа, наделенные невероятной силой, мгновенно расправляются с незваными гостями, и спастись удается только девушке-ниндзя Кагэро, потому что ей помог бродячий ниндзя-самурай Дзюбэй. Но Дзюбэй и не догадывается, что убил не просто демона, а одного из Восьми демонов Кимона — группы воинов с поразительными нечеловеческими возможностями, и для оставшейся семерки он теперь — смертельный враг.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1993
Режиссер
Ёсиаки Кавадзири
В ролях
Коити Ямадэра
Коити Ямадэра
Emi Shinohara
Такэси Аоно
Осаму Сака
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Манускрипт ниндзя 2 постера
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Кадры из мультфильма Все кадры
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