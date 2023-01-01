Манускрипт ниндзя, 1993

В провинции Ямасиро неожиданно начинается эпидемия чумы. Все жители бегут оттуда, а глава одного из соседних самурайских кланов, клана Мотидзукэ, отправляет на разведку в эти места подчиняющиеся ему остатки клана ниндзя Кога. Однако какие-то странные существа, наделенные невероятной силой, мгновенно расправляются с незваными гостями, и спастись удается только девушке-ниндзя Кагэро, потому что ей помог бродячий ниндзя-самурай Дзюбэй. Но Дзюбэй и не догадывается, что убил не просто демона, а одного из Восьми демонов Кимона — группы воинов с поразительными нечеловеческими возможностями, и для оставшейся семерки он теперь — смертельный враг.