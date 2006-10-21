Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Железобетон
7.8
Киноафиша Фильмы Железобетон
7.8

Железобетон

, 2006
Tekkonkinkreet
Япония / приключения, анимация, драма, аниме / 18+
Постер мультфильма Железобетон
7.8

О фильме

Нечеловечески крутая экранизация манги, нарисованной сумасшедшим гением Тайо Мацумото. Два парня-сироты выживают на улицах странного города, сражаются с местными якудза и вроде бы даже с инопланетянами. Фильм - событие года, не меньше: давно японские студии не выдавали настолько красивых и масштабных картин. Бронебойный дебют Майкла Ариаса - единственного американца среди режиссёров современного аниме.

В ролях

Кадзунари Ниномия
Кадзунари Ниномия
Itachi
Кадзунари Ниномия
Кадзунари Ниномия
Itachi
Ю Аои
Ю Аои
Shiro
Юсуке Исейа
Kimura
Канкуро Кудо
Sawada
Мин Танака
Suzuki
Рокуро Ная
Jitcha
Томомити Нисимура
Fujimura
Мугихито
Kumichô
Нао Омори
Нао Омори
Chokora
Ёсинори Окада
Banira
Режиссер Майкл Ариас
Сценарист Таиё Мацумото, Anthony Weintraub, Майкл Ариас
Композитор Plaid
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 октября 2006
Дата выхода
16 октября 2007 Аргентина
3 мая 2008 Великобритания
31 мая 2007 Гонконг
22 января 2008 Италия
13 июля 2007 Канада
13 июля 2007 США
20 ноября 2020 Тайвань
2 мая 2007 Франция
2 августа 2007 Южная Корея 15
23 декабря 2006 Япония
MPAA R
Бюджет $4 200 000
Сборы в мире $229 288
Производство Aniplex, Asmik Ace Entertainment, Beyond C.
Другие названия
Tekkonkinkurîto, Tekkonkinkreet, En defensa de la ciudad tesoro, Tekkon Kinkreet, Amer béton, En busca de la ciudad tesoro, Hazine Şehri, Orașul Comorilor, Raudbetoon, Tekkon kinkurîto, Tekkonkinkreet - Mahites tis siderenias polis, Tekkonkinkreet - Soli contro tutti, Tekkonkinkreet: Taistelu Aarrekaupungista, Железобетон, Теконкинкрийт, 恶童, 惡童當街, 鉄コン筋クリート, Tekkon Kinkreet - Soli contro tutti, Tekkonkinkreet: A Cidade do Tesouro

Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Цитаты

Jiccha Что с огнём такого? Такой спокойный и мирный, но... внутри — сила и разрушение. Он что-то скрывает. Как и люди. Иногда нужно приблизиться, чтобы увидеть, что внутри. Иногда нужно обжечься, чтобы узнать правду.

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Железобетон

Гармония
Гармония фантастика, триллер
2015, Япония
6.0
Ученик чудовища
Ученик чудовища анимация, аниме
2015, Япония
7.0
Красная черта
Красная черта фантастика, боевик, анимация, аниме
2009, Япония
7.0
Летние войны
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
7.0
Летние дни с каппой
Летние дни с каппой анимация, аниме
2007, Япония
6.0
Меч чужака
Меч чужака боевик, анимация, аниме
2007, Япония
7.0
Паприка
Паприка анимация, фантастика, мистика, аниме
2006, Япония
8.0
Стимбой
Стимбой боевик, приключения, анимация, аниме
2004, Япония
6.0
Игры разума
Игры разума комедия, анимация, приключения, аниме
2004, Япония
7.0
Однажды в Токио
Однажды в Токио драма, анимация, приключения, аниме
2003, Япония
7.0
Кошачий суп
Кошачий суп анимация, короткометражный, аниме
2001, Япония
7.0
Метрополис
Метрополис приключения, анимация, драма, боевик, мелодрама, аниме
2001, Япония
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
«Вместо борьбы и стресса – спокойный пес»: узнали у экспертов из «Чия и Компания», как убедить питомцев не бояться груминга
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше