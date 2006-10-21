Нечеловечески крутая экранизация манги, нарисованной сумасшедшим гением Тайо Мацумото. Два парня-сироты выживают на улицах странного города, сражаются с местными якудза и вроде бы даже с инопланетянами. Фильм - событие года, не меньше: давно японские студии не выдавали настолько красивых и масштабных картин. Бронебойный дебют Майкла Ариаса - единственного американца среди режиссёров современного аниме.
|16 октября 2007
|Аргентина
|3 мая 2008
|Великобритания
|31 мая 2007
|Гонконг
|22 января 2008
|Италия
|13 июля 2007
|Канада
|13 июля 2007
|США
|20 ноября 2020
|Тайвань
|2 мая 2007
|Франция
|2 августа 2007
|Южная Корея
|15
|23 декабря 2006
|Япония