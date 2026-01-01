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Марк Лоуренс
Marc Lawrence
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Персоны
Марк Лоуренс
Марк Лоуренс
Marc Lawrence
Дата рождения
22 октября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Марк Лоуренс
Сценарист, продюсер, режиcсер. Родился 22 октября, 1959 года. Бруклин, Нью-Йорк.
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Популярные фильмы
7.4
Мисс Конгениальность
(2000)
7.0
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(2002)
7.0
Четыре комнаты
(1995)
Фильмография Марк Лоуренс
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Nicole / Noelle
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2019, США
5
Не выходи из дома
Don't Leave Home
ужасы, триллер, детектив
2018, США
6.3
Любовь не по сценарию
The Rewrite
комедия, мелодрама
2014, США
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5.6
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Did You Hear About the Morgans?
мелодрама, комедия
2009, США
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6.8
С глаз – долой, из чарта – вон!
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мелодрама, мюзикл, комедия
2007, США
5.5
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна
Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
комедия
2005, США / Австралия
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Любовь с уведомлением
Two Weeks Notice
комедия
2002, США / Австралия
7.4
Мисс Конгениальность
Miss Congeniality
мелодрама, комедия, триллер, криминал
2000, США / Австралия
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