Марк Лоуренс

10 отличных фильмов последних лет на Рождество и Новый год

Многие считают, что в праздники можно только пересматривать классику. Но каждый год выходит немало мультфильмов и игровых картин, посвящённых Рождеству и Новому году. Отличный повод обновить список для просмотра в выходные и создания настроения.