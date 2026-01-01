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Марк Лоуренс
Марк Лоуренс Marc Lawrence
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Марк Лоуренс

Marc Lawrence

Дата рождения
22 октября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Марк Лоуренс

Сценарист, продюсер, режиcсер. Родился 22 октября, 1959 года. Бруклин, Нью-Йорк.

Популярные фильмы

Мисс Конгениальность 7.4
Мисс Конгениальность (2000)
Любовь с уведомлением 7.0
Любовь с уведомлением (2002)
Четыре комнаты 7.0
Четыре комнаты (1995)

Фильмография Марк Лоуренс

Николь 6.3
Николь Nicole / Noelle
семейный, фэнтези 2019, США
Не выходи из дома 5
Не выходи из дома Don't Leave Home
ужасы, триллер, детектив 2018, США
Любовь не по сценарию 6.3
Любовь не по сценарию The Rewrite
комедия, мелодрама 2014, США
Смотреть трейлер
Супруги Морган в бегах 5.6
Супруги Морган в бегах Did You Hear About the Morgans?
мелодрама, комедия 2009, США
Смотреть трейлер
С глаз – долой, из чарта – вон! 6.8
С глаз – долой, из чарта – вон! Music and Lyrics By
мелодрама, мюзикл, комедия 2007, США
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна 5.5
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
комедия 2005, США / Австралия
Любовь с уведомлением 7
Любовь с уведомлением Two Weeks Notice
комедия 2002, США / Австралия
Мисс Конгениальность 7.4
Мисс Конгениальность Miss Congeniality
мелодрама, комедия, триллер, криминал 2000, США / Австралия
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