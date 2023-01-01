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Джодха и Акбар
Киноафиша Фильмы Джодха и Акбар Джодха и Акбар, 2008: актеры и роли
Jodhaa Akbar Джодха и Акбар 2008 / Индия
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Джодха и Акбар, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ашутош Говарикер Ashutosh Gowariker
В ролях
Ритик Рошан Ритик Рошан Hrithik Roshan Айшвария Рай Айшвария Рай Aishwarya Rai Ила Арун Ila Arun Четана Дас Chetana Das Кхарбанда Сухасини Малай Suhasini Mulay Дигвиджай Пурохит Пунам С. Синха Кулбхушан Харбанда Kulbhushan Kharbanda
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
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Время расплаты
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Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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