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Джодха и Акбар
Джодха и Акбар, 2008: актеры и роли
Jodhaa Akbar
Джодха и Акбар
2008 / Индия
8.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Джодха и Акбар, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ашутош Говарикер
Ashutosh Gowariker
В ролях
Ритик Рошан
Hrithik Roshan
Айшвария Рай
Aishwarya Rai
Ила Арун
Ila Arun
Четана Дас
Chetana Das
Кхарбанда
Сухасини Малай
Suhasini Mulay
Дигвиджай Пурохит
Пунам С. Синха
Кулбхушан Харбанда
Kulbhushan Kharbanda
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Переводчик
Рецензия
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