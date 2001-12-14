И в печали, и в радости..., 2001

У богатого бизнесмена и его жены два сына - приемный Рахул и родной Рохан. Рахул дружит с Нэйной, которая влюблена в него, и отец предполагает поженить их. Но Рахул встречает Анджали - симпатичную девушку, живущую в бедном районе, и влюбляется в нее. Несмотря на данное отцу обещание отказаться от девушки, Рахул тайно женится на ней, чем вызывает гнев и проклятия отца. Рахул покидает родной дом и уезжает в Лондон. Проходит 10 лет. Подросший Рохан, чудом превратившийся из неповоротливого толстяка и обжоры в атлета и красавца, узнает о конфликте между отцом и братом и клянется вернуть брата в семью.

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