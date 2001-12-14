И в печали, и в радости..., 2001

У богатого бизнесмена и его жены два сына - приемный Рахул и родной Рохан. Рахул дружит с Нэйной, которая влюблена в него, и отец предполагает поженить их. Но Рахул встречает Анджали - симпатичную девушку, живущую в бедном районе, и влюбляется в нее. Несмотря на данное отцу обещание отказаться от девушки, Рахул тайно женится на ней, чем вызывает гнев и проклятия отца. Рахул покидает родной дом и уезжает в Лондон. Проходит 10 лет. Подросший Рохан, чудом превратившийся из неповоротливого толстяка и обжоры в атлета и красавца, узнает о конфликте между отцом и братом и клянется вернуть брата в семью.
Kabhi Khushi Kabhie Gham..., Nunca feliz, Alegría y tristeza, Būna laimės, būna liūdesio, Czasem słońce, czasem deszcz, Dagens glädje, sorgens dagar, Fericire şi tristeţe, Gaahy Khoshy, Gaahy Gham, Happiness & Tears, Ilon päiviä, surun päiviä, In guten wie in schweren Tagen, K3G, Kabhi Khushi Kabhie Gham, KKKG, La familia, La familia hindú, La famille indienne, Néha öröm, néha bánat, O Amor dos Pais, Sometimes Happiness, Sometimes Sorrow, И в печали, и в радости..., І в смутку, і в радості, कभी खुशी कभी ग़म..., 家族の四季 愛すれど遠く離れて, 有時歡笑有時淚, La famille indienne 2-2, Někdy veselo někdy smutno, И в печали, и в радости, कभी ख़ुशी कभी ग़म, ฟ้ามิอาจกั้นรัก, La famille indienne 1-2, 家族の四季 -愛すれど遠く離れて-, 때로는 행복 때로는 슬픔, לפעמים שמח, לפעמים עצוב
Rahul RaichandВ жизни, если ты хочешь чего-то добиться, что-то выиграть или получить, всегда слушай своё сердце. Но если сердце молчит, закрой глаза, произнеси имена мамы и папы, и увидишь — ты достигнешь любой цели, любая преграда станет по плечу, а победа будет только твоей... только твоей...
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