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Постер фильма И в печали, и в радости...
7.7
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7.7

И в печали, и в радости...

, 2001
Kabhi Khushi Kabhie Gham...
Индия / драма, мюзикл, мелодрама / 18+
Постер фильма И в печали, и в радости...
7.7

О фильме

У богатого бизнесмена и его жены два сына - приемный Рахул и родной Рохан. Рахул дружит с Нэйной, которая влюблена в него, и отец предполагает поженить их. Но Рахул встречает Анджали - симпатичную девушку, живущую в бедном районе, и влюбляется в нее. Несмотря на данное отцу обещание отказаться от девушки, Рахул тайно женится на ней, чем вызывает гнев и проклятия отца. Рахул покидает родной дом и уезжает в Лондон. Проходит 10 лет. Подросший Рохан, чудом превратившийся из неповоротливого толстяка и обжоры в атлета и красавца, узнает о конфликте между отцом и братом и клянется вернуть брата в семью.

В ролях

Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Rahul Raichand
Каджол
Anjali Sharma
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Yashvardhan Raichand
Ритик Рошан
Ритик Рошан
Rohan Raichand
Джайя Бхадури
Nandini Raichand
Карина Капур
Карина Капур
Pooja Sharma
Jibraan Khan
Krishi Raichand
Фарида Джалал
Фарида Джалал
Sayeeda
Рани Мукхерджи
Рани Мукхерджи
Naina Kapoor
Алок Натх
Bauji
Режиссер Каран Джохар
Сценарист Каран Джохар, Sheena Parikh
Композитор Babloo Chakravorty, Джатин Пандит, Лалит Пандит, Сандеш Шандилья
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 18 апреля 2003
Премьера в мире 14 декабря 2001
Дата выхода
14 декабря 2001 Великобритания PG
10 апреля 2003 Германия 6
14 декабря 2001 Индия U
14 декабря 2001 Канада 14A
14 декабря 2001 США
26 мая 2004 Франция
Бюджет $7 500 000
Сборы в мире $11 336 308
Производство Dharma Productions
Другие названия
Kabhi Khushi Kabhie Gham..., Nunca feliz, Alegría y tristeza, Būna laimės, būna liūdesio, Czasem słońce, czasem deszcz, Dagens glädje, sorgens dagar, Fericire şi tristeţe, Gaahy Khoshy, Gaahy Gham, Happiness & Tears, Ilon päiviä, surun päiviä, In guten wie in schweren Tagen, K3G, Kabhi Khushi Kabhie Gham, KKKG, La familia, La familia hindú, La famille indienne, Néha öröm, néha bánat, O Amor dos Pais, Sometimes Happiness, Sometimes Sorrow, И в печали, и в радости..., І в смутку, і в радості, कभी खुशी कभी ग़म..., 家族の四季　愛すれど遠く離れて, 有時歡笑有時淚, La famille indienne 2-2, Někdy veselo někdy smutno, И в печали, и в радости, कभी ख़ुशी कभी ग़म, ฟ้ามิอาจกั้นรัก, La famille indienne 1-2, 家族の四季 -愛すれど遠く離れて-, 때로는 행복 때로는 슬픔, לפעמים שמח, לפעמים עצוב

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
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Обновлено 22 июля 2026

Цитаты

Rahul Raichand В жизни, если ты хочешь чего-то добиться, что-то выиграть или получить, всегда слушай своё сердце. Но если сердце молчит, закрой глаза, произнеси имена мамы и папы, и увидишь — ты достигнешь любой цели, любая преграда станет по плечу, а победа будет только твоей... только твоей...
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