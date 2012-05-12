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Проклятье 3D Проклятье 3D
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Sadako 3D

Проклятье 3D, 2012

2012 / Япония
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме

В школе для девочек ходят слухи, что в Интернет есть «проклятый» файл, в котором запечатлено самоубийство. Все, кто увидят это видео, убивают себя. Поначалу учительница не верит слухам, но когда одна из учениц кончает с собой, женщина решает разобраться. Отыскав в Интернете злополучный файл, она едва не погибает вместе со своим бойфрендом. Ей удается узнать, что файл пытается вызвать к жизни безумную Садако, чье проклятье распространялось через видеокассету в предыдущих фильмаx. И ему это удается. Героине предстоит финальная битва с Садако за свою жизнь и жизнь своего любимого.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 2 августа 2012
Премьера в мире 12 мая 2012
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Цутому Ханабуса
В ролях
Тсутому Такахаши
Хикари Такара
Юсуке Ямамото
Сатоми Исихара
Кодзи Сэто
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятье 3D 2 постера
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