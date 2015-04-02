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Проклятие 2
Отзывы о фильме «Проклятие 2»
Ju-on: The Grudge 2
Проклятие 2
2003 / Япония
5.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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H_B
2 апреля 2015, 12:51
Давно я не смотрела такой мути. Зазря потраченное время и деньги :-((((
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ciara
2 апреля 2015, 12:51
Люди!Вы вообще о чем?!! Это аксиома - (смиритесь!) если вам не нравится японский фильм, значит, вы его не понимаете! Вы просто поколение голливудского ширпотреба, не умеющее видеть истинной глубины ленты. Вас раздражают однообразные синие мертвые лица? Вам лучше пересмотреть бессмертную сагу о Фредди Крюгере. Слабо за невнятной на первый взгляд обстановкой разглядеть НАСТОЯЩИЙ ужас? Это не когда дохленький мальчик изо всех углов. УЖАС - это когда муж убивает жену из ревности, когда смерть несет самый близкий человек. И страшно то, что убийства на бытовой почве - не такая уж редкость в нашей реальной жизни.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ciara
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Stasja, 27/10/2006 - 18:37:40):
Кто нить может это прокомментировать??
В принципе, я и могу. Я смотрела все версии "Проклятия", включая оригинальную видео версию, японское "Проклятие", японское "Проклятие 2", американские версии. Отвечаю - Такео убил жену из ревности. Главный смысл всей эпопеи - трагедия семьи Саэки, а не похождения синенькой тетеньки.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ciara
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 28/10/2006 - 01:40:21):
А что там кстати в оригинальных версиях, есть сильное подозрение что направленность та же самая только с меньшими деньгами. Если так то смотреть точно не буду
Именно так. Смотреть ведь никто не заставляет. Но как раз в самой первой версии создается очень странный эффект home video. Насколько я знаю, очень редко применяется для хоррора (режиссеры предпочитают приемчики покруче). Но сносит. И между прочим - и видео версия и оригинальная очень отличаются от американских. Там принцип организации - по отдельным фрагментам. И американская версия до обработки тоже отличалась в сторону сходства с японской. Вот ссылка (по части 1)
http://community.livejournal.com/ru_horror/89161.html
2 апреля 2015, 12:51
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Ciara
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 28/10/2006 - 01:40:21):
Да это действительно УЖАС. Но в фильме-то этого как раз и не показано, так мельком для закваски, в ч/б тонах так что никто и не проникся толком.
А не заставляет ли Вас проникнуться то, как умирали все жертвы этого дома? Несладко им было. А соотнесите все это с жуткой смертью самой Каяко.
В видео версии Такео убивает Каяко за дело: он находит дневник, выясняет, что Тошио - не его сын. В этой версии вместо Питера Керка - школьный учитель Тошио, некто Кобаяши. Они вместе с Каяко учились в универе.
Эта же версия и в оригинальном японском фильме. Там причины убийства и вовсе не объясняются - предполагается, что все смотрели видео версию.
А в американском муж несчастную женщину вообще ни за что угробил. По-моему, понятно, что Каяко была в Керка влюблена. Но, насколько я знаю, случайными фотками и письмами все и ограничилось.
Поэтому Керк был в таком шоке, когда понял, что все это из-за него. ИМХО - он сам прыгнул с балкона.
Кстати, те, кто смотрел новое Проклятье 2 - посмотрите видео версию на предмет обнаружения в ней кучи режиссерских приемов, просто повторенных в новом фильме.
http://img.liveinternet.ru/images/foto/1/746995/f_1757586.jpg
Это вот Такако Фудзи (Каяко) без грима. Боюсь, она стала актрисой одной роли...Все-таки, шестой раз мертвую Каяко играть...
2 апреля 2015, 12:51
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Natashka
2 апреля 2015, 12:51
Хочу сходить, сходить хочу ,очень-очень! Как я люблю фильмы ужасов,кто бы знал! Ёп-перный театр! Нервишки пощекотать,а то адреналина в жизни мало,а это самый дешёвый способ.✊ ✊ ❗️ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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В принципе, я и могу. Я смотрела все версии "Проклятия", включая оригинальную видео версию, японское "Проклятие", японское "Проклятие 2", американские версии. Отвечаю - Такео убил жену из ревности. Главный смысл всей эпопеи - трагедия семьи Саэки, а не похождения синенькой тетеньки.
Именно так. Смотреть ведь никто не заставляет. Но как раз в самой первой версии создается очень странный эффект home video. Насколько я знаю, очень редко применяется для хоррора (режиссеры предпочитают приемчики покруче). Но сносит. И между прочим - и видео версия и оригинальная очень отличаются от американских. Там принцип организации - по отдельным фрагментам. И американская версия до обработки тоже отличалась в сторону сходства с японской. Вот ссылка (по части 1)
http://community.livejournal.com/ru_horror/89161.html
А не заставляет ли Вас проникнуться то, как умирали все жертвы этого дома? Несладко им было. А соотнесите все это с жуткой смертью самой Каяко.
В видео версии Такео убивает Каяко за дело: он находит дневник, выясняет, что Тошио - не его сын. В этой версии вместо Питера Керка - школьный учитель Тошио, некто Кобаяши. Они вместе с Каяко учились в универе.
Эта же версия и в оригинальном японском фильме. Там причины убийства и вовсе не объясняются - предполагается, что все смотрели видео версию.
А в американском муж несчастную женщину вообще ни за что угробил. По-моему, понятно, что Каяко была в Керка влюблена. Но, насколько я знаю, случайными фотками и письмами все и ограничилось.
Поэтому Керк был в таком шоке, когда понял, что все это из-за него. ИМХО - он сам прыгнул с балкона.
Кстати, те, кто смотрел новое Проклятье 2 - посмотрите видео версию на предмет обнаружения в ней кучи режиссерских приемов, просто повторенных в новом фильме.
http://img.liveinternet.ru/images/foto/1/746995/f_1757586.jpg
Это вот Такако Фудзи (Каяко) без грима. Боюсь, она стала актрисой одной роли...Все-таки, шестой раз мертвую Каяко играть...
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