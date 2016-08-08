Люди, не такие как я, 2016

Джой не может отпустить своего бывшего и, похоже, не может влюбиться в нового парня. А сама тем временем продолжает заниматься случайным сексом с незнакомцами. Награды и фестивали: Международный кинофестиваль в Локарно ― официальный отбор Международный кинофестиваль в Бильбао ― гран-при, приз ZINEBI за лучший дебютный фильм Международный кинофестиваль в Мар-дель-Плата ― лучший фильм Международный фестиваль андеграундного кино в Калгари, Канада ― приз жюри Международный фестиваль женского кино в Критее, Франция ― участник программы Международный кинофестиваль в Тайбэе ― участник программы