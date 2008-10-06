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Poster of His Girl Friday
7.9
His Girl Friday - Trailer
Kinoafisha Films His Girl Friday
7.9

His Girl Friday

, 1940
His Girl Friday
USA / Comedy, Romantic, Drama / 18+
Trailers
Poster of His Girl Friday
7.9
His Girl Friday - Trailer
His Girl Friday  Trailer

Cast

Cary Grant
Cary Grant
Walter Burns
Rosalind Russell
Hildy Johnson
Ralph Bellamy
Ralph Bellamy
Bruce Baldwin
Gene Lockhart
Gene Lockhart
Sheriff Hartwell
Porter Hall
Porter Hall
Murphy
Ernest Truex
Bensinger
Cliff Edwards
Endicott
Clarence Kolb
Mayor
Roscoe Karns
McCue
Frank Jenks
Wilson
Director Howard Hawks
Writer Ben Hecht, Charles Lederer, Charles MacArthur
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1940
World premiere 11 January 1940
Release date
29 April 1940 Argentina
4 March 1940 Brazil
18 January 1940 Canada PG
12 January 1945 France
23 August 1946 Italy
19 September 1986 Japan R18+
12 June 1940 Mexico
17 February 1940 Sweden
18 January 1940 USA
Worldwide Gross $266
Production Columbia Pictures
Also known as
His Girl Friday, Ayuno de amor, La dame du vendredi, Howard Hawks' His Girl Friday, Jeho dívka Pátek, Luna nueva, O Grande Escândalo, Sein Mädchen für besondere Fälle, A nagy sztori, A pénteki barátnő, Det ligger i blodet, Dziewczyna Piętaszek, Jego dziewczyna, Jejum de Amor, Jo merginos penktadienis, La signora del venerdì, Lluna nova, Mâna lui dreaptã, Meidän vastaeronneiden kesken, Meidän vastaeronneitten kesken, Mi asistente favorita, Na'arato Sheshet, Njegova djevojka Petko, Njegovo dekle Petek, Oss nysskilda emellan, Sensationen, Siste sensasjon, Siste sensasjon (Så gifter vi oss igjen), Ξαναπαντρεύομαι τη γυναίκα μου, Его девушка Пятница, Його дівчина П'ятниця, Момиче за всичко, Новини за първа страница, Његова девојка Петко/Njegova devojka Petko, ヒズ・ガール・フライデー, 小報妙冤家, Cümə Qızı, 星期五女郎, 그의 연인 프라이데이, 小报妙冤家, Sein Maedchen fuer besondere Faelle, Xanapantrevomai tin gynaika mou

Film rating

7.9
Rate 21 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  438 In the Comedy genre  93 In the Romantic genre  56 In the Drama genre  197 In films of USA  299 In films of 1940  6

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His Girl Friday - Trailer
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