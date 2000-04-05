Актеры, 2000

Во время съемок очередного фильма Мишель Серро начинает подозревать о существовании заговора против актеров. Он пытается предупредить всех об опасности, но его не воспринимают всерьез: Бельмондо непрерывно напивается, Депардье гоняет на мотоцикле по городу, Делон - в депрессии, Вильре пытается всех рассмешить, Баласко хочет похудеть, Мариэлль подозревает жену в измене...

Все так увлечены своими проблемами, что начинают терять чувство реальности. То ли они на съемках фильма и все происходит по какому-то безумному сценарию, то ли это реальная жизнь...