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Актеры
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Les Acteurs

Актеры, 2000

2000 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть О фильме
Великие французские актеры играют самих себя

Во время съемок очередного фильма Мишель Серро начинает подозревать о существовании заговора против актеров. Он пытается предупредить всех об опасности, но его не воспринимают всерьез: Бельмондо непрерывно напивается, Депардье гоняет на мотоцикле по городу, Делон - в депрессии, Вильре пытается всех рассмешить, Баласко хочет похудеть, Мариэлль подозревает жену в измене...

Все так увлечены своими проблемами, что начинают терять чувство реальности. То ли они на съемках фильма и все происходит по какому-то безумному сценарию, то ли это реальная жизнь...

5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 5 апреля 2000
Возраст 18+
Режиссер
Бертран Блие
Бертран Блие
В ролях
Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Ален Делон
Ален Делон
Бертран Блие
Бертран Блие
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Постер фильма Актеры 1 постер
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