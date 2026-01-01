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Постер фильма Женщина моего друга
5.9
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5.9

Женщина моего друга

, 1983
La femme de mon pote
Франция / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Женщина моего друга
5.9

О фильме

На альпийском горнолыжном курорте парижанка Вивиана познакомилась с владельцем магазина Паскалем и очень быстро оказалась в его постели. Утром Паскаль привел своего лучшего друга Микки полюбоваться красотой спящей Вивианы.

Неуклюжий толстячок Микки с первого взгляда влюбился в парижанку. Теперь он должен сделать выбор — либо отказаться от Вивианы, либо поссориться с другом…

В ролях

Колюш
Micky
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Viviane
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Pascal
Франсуа Перро
The doctor
Даниэль Кола
The flirt
Frederique Michot
Фарид Шопель
The hoodlum
Режиссер Бертран Блие
Сценарист Бертран Блие, Жерар Браш
Композитор Джей Джей Кейл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 31 августа 1983
Дата выхода
31 августа 1983 Бельгия AL
31 августа 1983 Франция
Производство Sara Films, Renn Productions
Другие названия
La femme de mon pote, A Mulher do Meu Melhor Amigo, A haverom nője, De vrouw van mijn makker, Die Frau meines Kumpels, Dziewczyna mojego kumpla, En İyi Arkadaşımın Sevgilisi, My Best Friend's Girl, Женщина моего друга

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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