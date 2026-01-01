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На альпийском горнолыжном курорте парижанка Вивиана познакомилась с владельцем магазина Паскалем и очень быстро оказалась в его постели. Утром Паскаль привел своего лучшего друга Микки полюбоваться красотой спящей Вивианы.
Неуклюжий толстячок Микки с первого взгляда влюбился в парижанку. Теперь он должен сделать выбор — либо отказаться от Вивианы, либо поссориться с другом…
|31 августа 1983
|Бельгия
|AL
|31 августа 1983
|Франция