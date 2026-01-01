Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Приготовьте ваши носовые платки 1978

Оскар 1979 Оскар 1979
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
