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Очи черные
Киноафиша Фильмы Очи черные Очи черные, 1987: актеры и роли
Очи черные 1987 / Италия
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Очи черные, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Михалков Никита Михалков
В ролях
Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Елена Сафонова Елена Сафонова Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский Олег Табаков Олег Табаков Юрий Богатырев Юрий Богатырев Всеволод Ларионов Всеволод Ларионов Vsevolod Larionov Паоло Барони Paolo Baroni Дмитрий Золотухин
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