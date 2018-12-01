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Фильмография
Эннио Фантастичини
Ennio Fantastichini
Киноафиша
Персоны
Эннио Фантастичини
Эннио Фантастичини
Ennio Fantastichini
Дата рождения
20 февраля 1955
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
1 декабря 2018
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.2
Спрут
(1984)
7.3
Морская фиалка
(2009)
7.2
Холостые выстрелы
(2010)
Фильмография Эннио Фантастичини
5.3
Семья
Una Famiglia
драма
2017, Италия
6.7
Ткань сновидений
La stoffa dei sogni
комедия
2016, Италия
Смотреть трейлер
6.3
Простите, что я существую!
Scusate se Esisto
комедия
2014, Италия
6.3
Помнишь меня?
Ti ricordi di me?
мелодрама, комедия
2014, Италия
6.1
Вишенка на новогоднем торте
La cerise sur le gâteau
комедия
2012, Франция
Смотреть трейлер
7.3
Холостые выстрелы
Mine vaganti
драма, комедия, мелодрама
2010, Италия
Смотреть трейлер
7.3
Морская фиалка
Viola di mare
драма, исторический
2009, Италия
6.9
Я, Дон Жуан
Io, Don Giovanni
мюзикл, драма, исторический
2009, Испания / Италия
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