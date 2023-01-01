Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сатурн против
Сатурн против, 2007: актеры и роли
Saturno contro / Saturn in Opposition
Сатурн против
2007 / Италия / Франция / Турция
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Саундтреки
Постеры
Сатурн против, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ферзан Озпетек
Ferzan Özpetek
В ролях
Стефано Аккорси
Stefano Accorsi
Пьерфранческо Фавино
Pierfrancesco Favino
Серра Йилмаз
Амбра Анджолини
Ambra Angiolini
Эннио Фантастичини
Ennio Fantastichini
Маргерита Буй
Margherita Buy
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Отзывы
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Написать отзыв
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить