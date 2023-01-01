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Сатурн против
Киноафиша Фильмы Сатурн против Сатурн против, 2007: актеры и роли
Saturno contro / Saturn in Opposition Сатурн против 2007 / Италия / Франция / Турция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Сатурн против, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ферзан Озпетек Ferzan Özpetek
В ролях
Стефано Аккорси Стефано Аккорси Stefano Accorsi Пьерфранческо Фавино Пьерфранческо Фавино Pierfrancesco Favino Серра Йилмаз Амбра Анджолини Амбра Анджолини Ambra Angiolini Эннио Фантастичини Ennio Fantastichini Маргерита Буй Маргерита Буй Margherita Buy
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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