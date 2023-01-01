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Vikhri vrazhdebnye

Вихри враждебные, 1953

1953 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

О первых годах становления Советской власти, о жизни и деятельности Ф. Дзержинского в 1918-1925 годах. Июль 1918 года. Начинается левоэсеровский мятеж. Убит германский посол Мирбах. Феликс Дзержинский в одиночку отправляется в штаб левых эсеров и анархистов. Ему удаётся склонить на свою сторону простых солдат и матросов, участников мятежа. Они сами расправляются со своими главарями. Арестованы иностранные послы, организовавшие заговор, возглавленный британским посланником Локкартом. В 1921 году партия направляет Дзержинского на борьбу с беспризорщиной. Узнав, где скрываются в Москве беспризорники по ночам, Дзержинский один отправлялся в их притон и быстро и легко овладевал доверием ребят. Уже после десятиминутного разговора эти дети голода и лишений, войны и разрухи, приученные своей жизнью к чему угодно, только не к доверчивости, устремлялись за Дзержинским к зданию ВЧК.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1953
Возраст 0+
Режиссер
Михаил Калатозов
Михаил Калатозов
В ролях
Михаил Кондратьев
Владимир Емельянов
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Виктор Авдюшко
Алла Ларионова
Алла Ларионова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вихри враждебные 2 постера
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Вихри враждебные
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