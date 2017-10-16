Детство, которое мы не знали, 2017

Это история 9-летнего мальчика Микиты, который растет в традиционной атмосфере своих предков, но взрослеет не по годам, так как наравне со взрослыми познает трудную жизнь якута-скотовода, где каждый прожитый день, это борьба. Мальчика ожидают новые испытания, так как события революционного, мятежного времени бурно вторгаются в традиционный уклад его семьи, нарушая сложившиеся веками ценности и образ жизни. И этот конфликт нового и старого, традиций и разрушительной силы тяжелой ношей ложатся на хрупкие плечи ребенка. И перед ним встает вечная проблема выбора.