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Детство, которое мы не знали Детство, которое мы не знали
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Сааскы кэм

Детство, которое мы не знали, 2017

2017 / Россия
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Историческая драма якутского сценариста и кинорежиссера Алексея Романова отправляет зрителя в дореволюционную Якутию, чтобы рассказать о непростой судьбе девятилетнего мальчика-скотовода. События киноистории разворачиваются в далеком 1917-м.

  • Премьера в Якутии состоялась 6 апреля 2017-го. А в сентябре того же года кинопроект был представлен в Благовещенске на пятнадцатом Открытом российском фестивале театра и кино «Амурская осень».
  • Кинопроект также известен под названием «Весенняя пора», которое соответствует одноименному произведению.
  • Сценарий создан на основе прозаического произведения 1944 года под названием «Весенняя пора», написанным народным якутским писателем Николаем Мординовым.
  • Кинематографическая картина Алексея Романова является пока что единственным достоверным фильмом, освещающим дореволюционную жизнь народа Якутии.
  • Оригинальное название кинокартины – «Сааскы кэм».
  • Режиссер ленты является заслуженным деятелем искусства Республики Саха. С 2016 года работает художественным руководителем на государственной якутской киностудии «Сахафильм».
  • Роман Николая Мординова был переведен на украинский, русский, чешский и венгерский языки, а также переиздавался не менее десяти раз.

Это история 9-летнего мальчика Микиты, который растет в традиционной атмосфере своих предков, но взрослеет не по годам, так как наравне со взрослыми познает трудную жизнь якута-скотовода, где каждый прожитый день, это борьба. Мальчика ожидают новые испытания, так как события революционного, мятежного времени бурно вторгаются в традиционный уклад его семьи, нарушая сложившиеся веками ценности и образ жизни. И этот конфликт нового и старого, традиций и разрушительной силы тяжелой ношей ложатся на хрупкие плечи ребенка. И перед ним встает вечная проблема выбора.

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Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2017
Возраст 6+
Режиссер
Алексей Романов
В ролях
Федот Львов
Федот Львов
Павел Ченянов
Степанида Борисова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Детство, которое мы не знали 1 постер
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16 октября 2017 16:12
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