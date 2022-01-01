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Фрост против Никсона Фрост против Никсона
Киноафиша Фильмы Фрост против Никсона Фрост против Никсона, 2008: актеры и роли
Frost/Nixon Фрост против Никсона 2008 / США
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Фрост против Никсона, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Ховард Рон Ховард Ron Howard
В ролях
Фрэнк Ланджелла Фрэнк Ланджелла Frank Langella Майкл Шин Майкл Шин Michael Sheen Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Сэм Рокуэлл Сэм Рокуэлл Sam Rockwell Мэттью Макфейден Мэттью Макфейден Matthew Macfadyen Оливер Платт Оливер Платт Oliver Platt
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