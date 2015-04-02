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Любовь и сигареты
Отзывы о фильме «Любовь и сигареты»
Romance & Cigarettes
Любовь и сигареты
2005 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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звездочка
2 апреля 2015, 12:51
Ребята, вы о чем?? Фильм полный отстой!! Да, было пару интересных моментов, классный актерский состав и все!! Эти пошлые шуточки в первой половине фильма, фу....фу.. мерзость какая-то. Да, и сюжетик избитый ничего нового, все как в жизни, процентов 85 из тех, кто здесь пишет это ожидает..короче скука, обыденка у нас и так есть, зачем о ней фильм снимать, с самого начала фильма ясно было, про что, и как он закончиться..
2 апреля 2015, 12:51
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звездочка
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mrLeXa, 19/05/2006 - 11:03:53):
По ощущениям - смесь Догвиля, Американского пирога и Мулен Руж.
до, Догвиля этому фильму, как до Китая , простите, раком..
2 апреля 2015, 12:51
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до, Догвиля этому фильму, как до Китая , простите, раком..
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