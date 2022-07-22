Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Леонид Якубович
Леонид Якубович
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Леонид Якубович
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 июля 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Леонид Якубович
Родился 31 июля 1945 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Леонид Якубович
Счастье - это... Часть 2
короткометражный
2019, Россия
6.0
Дедушка моей мечты
комедия, семейный
2014, Россия
5.0
Возвращение Буратино
приключения, семейный, анимация
2013, Россия
5.0
Три дня в Одессе
криминал
2007, Россия
6.0
Убить карпа
комедия
2005, Россия
6.0
Тимур и его коммандос
комедия, семейный
2004, Россия
7.0
Не послать ли нам... гонца?
комедия, драма, приключения
1998, Россия
6.0
Московские каникулы
комедия, мелодрама
1995, Россия
6.0
Все фильмы
Статьи о персоне
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Артист не смог скрыть свой восторг.
Написать
22 июля 2022 18:35
«Бояре смеются над рабами»: наглость Галкина и Якубовича довела россиян
Зрители «Поля чудес» не могут простить ведущему насмешки над игроками.
44 комментария
19 июля 2022 07:43
Лишили автомобиля: зрителям напомнили о главном скандале «Поля чудес»
Осадок остался даже спустя 30 лет.
2 комментария
10 июля 2022 14:44
Все статьи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас