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Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля
Киноафиша Фильмы Приключения капитана Врунгеля Приключения капитана Врунгеля, 1976: актеры и роли
Приключения капитана Врунгеля 1976 / СССР
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Приключения капитана Врунгеля, 1976: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Давид Черкасский David Cherkasskiy
В ролях
Георгий Кишко Зиновий Гердт Зиновий Гердт Семен Фарада Семен Фарада Эдуард Назаров Евгений Паперный Evgeniy Papernyy Григорий Шпигель
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