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Приключения капитана Врунгеля
Приключения капитана Врунгеля, 1976: актеры и роли
Приключения капитана Врунгеля
1976 / СССР
8.2
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Приключения капитана Врунгеля, 1976: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Давид Черкасский
David Cherkasskiy
В ролях
Георгий Кишко
Зиновий Гердт
Семен Фарада
Эдуард Назаров
Евгений Паперный
Evgeniy Papernyy
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