Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of All the Boys Love Mandy Lane
Poster of All the Boys Love Mandy Lane
Рейтинги
5.1 IMDb Rating: 5.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films All the Boys Love Mandy Lane

All the Boys Love Mandy Lane

All the Boys Love Mandy Lane 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2006
Online premiere 27 October 2007
World premiere 9 September 2006
Release date
9 September 2006 Russia 18+
1 August 2008 Austria
9 September 2006 Brazil
1 August 2008 Finland
26 August 2008 Germany
15 February 2008 Great Britain
9 September 2006 Kazakhstan
6 March 2009 Mexico
18 June 2009 Portugal
21 December 2007 USA
9 September 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $750,000
Worldwide Gross $1,904,640
Production Occupant Entertainment
Also known as
All the Boys Love Mandy Lane, Ecos en la oscuridad, Todo por ella, Tous les garçons aiment Mandy Lane, Alla älskar Mandy Lane, Bсе парни любят Мэнди Лейн, Ecos de la oscuridad, Kaikki rakastavat Mandy Lanea, Kõik poisid armastavad Mandy Lanei, Majd meghalnak Mandy Lane-ért, Oloi pothoun ti Mandy Lane, Sedução Mortal, Seducción mortal, Svi dečki vole Mandy Lane, Svi vole Mendi Lejn, Todos los chicos quieren a Mandy Lane, Totul pentru Mandy Lane, Tudo por Ela, Vahşet partisi, Visiems vaikinams patinka Mandy Lane, Vsi fantje so zatreskani v Mandy Lane, Vsichni milují Mandy Lane, Wszyscy kochają Mandy Lane, Όλοι ποθούν την Μάντι Λέιν, Всички момчета обичат Манди Лейн, マンディ・レイン 血まみれ金髪女子高生
Director
Jonathan Levine
Jonathan Levine
Cast
Anson Mount
Anson Mount
Michael Welch
Michael Welch
Aaron Himelstein
Luke Grimes
Luke Grimes
Amber Heard
Amber Heard
Cast and Crew
Similar films for All the Boys Love Mandy Lane
The Ward 6.3
The Ward (2010)
And Soon the Darkness 5.6
And Soon the Darkness (2010)
Her Smell 5.9
Her Smell (2018)
London Fields 4.7
London Fields (2017)
I Do... Until I Don't 4.3
I Do... Until I Don't (2017)
Final Girl 4.7
Final Girl (2015)
One More Time 5.2
One More Time (2015)
The Adderall Diaries 5.1
The Adderall Diaries (2015)
Eden 4.8
Eden (2014)
Best Night Ever 4.5
Best Night Ever (2013)
All Cheerleaders Die 5.1
All Cheerleaders Die (2013)
Syrup 6.4
Syrup (2012)
Film in Collections
Best Horror Films About Teenagers and Students Best Horror Films About Teenagers and Students

Film rating

5.1
Rate 14 votes
5.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more