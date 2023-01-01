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Лика Нифонтова
Lika Nifontova
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Персоны
Лика Нифонтова
Лика Нифонтова
Lika Nifontova
Дата рождения
5 марта 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Казань, Россия
Популярные фильмы
Сочинение ко Дню Победы
(1998)
7
Нереалити
(2022)
0
Раневская
(2023)
0
Фильмография Лика Нифонтова
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2023
2022
2008
2007
1998
Все
5
Фильмы
2
Сериалы
3
Актриса
5
Раневская
драма, биография
2023, Россия
Нереалити
комедия
2022, Россия
Акмэ
драма, мелодрама
2008, Россия
Ликвидация
драма, боевик, криминал
2007, Россия
7
Сочинение ко Дню Победы
драма, комедия
1998, Россия
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