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Лика Нифонтова
Лика Нифонтова Lika Nifontova
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Лика Нифонтова

Lika Nifontova

Дата рождения
5 марта 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Казань, Россия

Популярные фильмы

Сочинение ко Дню Победы
Сочинение ко Дню Победы (1998)
7
Нереалити
Нереалити (2022)
0
Раневская
Раневская (2023)
0

Фильмография Лика Нифонтова

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 2 Сериалы 3 Актриса 5
Раневская
Раневская
драма, биография 2023, Россия
Нереалити
Нереалити
комедия 2022, Россия
Акмэ
Акмэ
драма, мелодрама 2008, Россия
Ликвидация
Ликвидация
драма, боевик, криминал 2007, Россия
Сочинение ко Дню Победы 7
Сочинение ко Дню Победы
драма, комедия 1998, Россия
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